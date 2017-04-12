Россия не может закончить строительство ТЭС в Крыму из-за санкций – Новак

Завершение строительства ТЭЦ в аннексированном Севастополе и Симферополе задерживается из-за западных санкций, сообщают российские СМИ со ссылкой на главу российского министерства энергетики Александра Новака.

Как сообщает ТАСС, Александр Новак, выступая на заседании Совета Федерации России 12 апреля, отметил, что проблема заключается в «недопоставках оборудования».

«Работы идут, они не остановлены, несмотря на проблемы по поставкам оборудования западной компанией, работы продолжаются и идет работа по покупке другого оборудования. Да, там будет небольшая сдвижки по срокам», – сказал российский министр.

Российский «Интерфакс» сообщает, что Александр Новак анонсировал поставки в Крым оборудования, которое находилось в России до введения санкций, или из третьих стран.

Издание напоминает, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов утверждал, что компания может достроить две электростанции в Крыму, если сможет договориться об импорте из Ирана турбин, которые производятся компанией Mapna по лицензии Siemens.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году, однако сроки сдвигаются из-за отсутствия оборудования.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.