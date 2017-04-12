Суд в Крыму по «делу крымского диверсанта» Сулейманова допросил сотрудников аэропорта и МВД России

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 12 апреля состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Редвана Сулейманова – фигуранта «дела крымских диверсантов», которого обвиняют в ложном сообщении о минировании транспортных объектов в Крыму. Суд допросил свидетелей из числа сотрудников аэропорта Симферополя, а также сотрудницу МВД России, принявшую по линии 102 сообщение об угрозах подрыва транспортных объектов, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сотрудница экономической службы аэропорта озвучила сумму непрямых затрат, которые понесло предприятие в результате этого сообщения. По её данным, за использование газоанализаторов и другой спецтехники, а также учитывая дополнительные начисления персоналу, привлеченному к проверке сообщения, затраты составили 239 тысяч рублей (110 тысяч грн – КР). Она отметила, что никакие документы, подтверждающие данную сумму, для проведения финансовой экспертизы в рамках уголовного дела не передавались.

При этом допрошенный сотрудник службы безопасности аэропорта, проводивший осмотр территории, сказал, что никаких дополнительных выплат за эту работу не получал.

Сотрудница МВД России, принявшая сообщение о минировании по линии 102, в суде пояснила, что позвонивший говорил на плохом русском. Он сообщил, что в 12 часов будут осуществлены взрывы на всех автостанциях Симферополя и Севастополя, а также в аэропорту и на Керченской паромной переправе. Слово «минирование», по ее словам, в сообщении не прозвучало.

После проверки поступившая информация о минировании не подтвердилась.

Следующее заседание назначено на 18 апреля на 11.30.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.

Фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову подконтрольный Кремлю Киевский районный суд в Крыму продлил арест 20 марта 2017 года.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.