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В Херсоне презентовали книгу «Крымские татары как коренной народ»

Книга «Крымские татары как коренной народ» Натальи Белицер

В Херсоне в среду, 12 апреля, прошла презентация книги «Крымские татары как коренной народ» украинского ученого, эксперта в сфере проблем коренных народов Натальи Белицер.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на мероприятии, с которого начался цикл презентаций в регионах Украины, присутствовали около ста человек. Среди них – представители регионального и городского Меджлисов крымскотатарского народа, общественных организаций, национально-культурных обществ, а также ученые, студенты, общественные деятели.

Наталья Белицер на презентации книги «Крымские татары как коренной народ», Херсон, 12 апреля 2017 года

Наталья Белицер на презентации книги «Крымские татары как коренной народ», Херсон, 12 апреля 2017 года

В своем выступлении Наталья Белицер рассказала, что развитие коренных народов Украины анализируется в книге с позиций как украинских реалий, так международного права. Автор акцентировала внимание на том, что украинская концепция развития коренных народов предусматривает создание национально-территориальных автономий. В то время как в России все сводится к национально-культурной автономии и у народов практически нет права на самоопределение. Она также отметила, что история крымскотатарского народа рассматривается в книге с точки зрения его борьбы за право иметь свое национально-территориальное образование.

«Надеюсь, что книгу переведут на русский и английский языки. Уже сейчас ее переводят на турецкий и азербайджанский языки благодаря волонтерам-энтузиастам», – рассказала ученый.

Наталья Белицер также поблагодарила причастных к созданию книги.

«Если б не настойчивость Вельдара Шукурджиева (крымскотатарского активиста – КР), если б не его уверенность в том, что такая книга может быть написана и издана, она вряд ли бы вышла в свет. Также я очень благодарна народному депутату Украины, Уполномоченному Президента Украины по делам крымскотатарского народа Местафе Джемилеву, написавшему очень трогательное предисловие к книге», – сказала Наталья Белицер.

Следующая презентация книги пройдет 13 апреля в Геническе. В ней, кроме автора, должна принять участие заместитель главы Госслужбы Украины по делам Крыма и Севастополя Зарема Озенбаш.

Книга «Крымские татары как коренной народ» вышла при поддержке организации «Крымский дом» в «Национальном газетно-журнальном издательстве».

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