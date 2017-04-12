В Херсоне презентовали книгу «Крымские татары как коренной народ»

В Херсоне в среду, 12 апреля, прошла презентация книги «Крымские татары как коренной народ» украинского ученого, эксперта в сфере проблем коренных народов Натальи Белицер.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на мероприятии, с которого начался цикл презентаций в регионах Украины, присутствовали около ста человек. Среди них – представители регионального и городского Меджлисов крымскотатарского народа, общественных организаций, национально-культурных обществ, а также ученые, студенты, общественные деятели.

В своем выступлении Наталья Белицер рассказала, что развитие коренных народов Украины анализируется в книге с позиций как украинских реалий, так международного права. Автор акцентировала внимание на том, что украинская концепция развития коренных народов предусматривает создание национально-территориальных автономий. В то время как в России все сводится к национально-культурной автономии и у народов практически нет права на самоопределение. Она также отметила, что история крымскотатарского народа рассматривается в книге с точки зрения его борьбы за право иметь свое национально-территориальное образование.

«Надеюсь, что книгу переведут на русский и английский языки. Уже сейчас ее переводят на турецкий и азербайджанский языки благодаря волонтерам-энтузиастам», – рассказала ученый.

Наталья Белицер также поблагодарила причастных к созданию книги.

«Если б не настойчивость Вельдара Шукурджиева (крымскотатарского активиста – КР), если б не его уверенность в том, что такая книга может быть написана и издана, она вряд ли бы вышла в свет. Также я очень благодарна народному депутату Украины, Уполномоченному Президента Украины по делам крымскотатарского народа Местафе Джемилеву, написавшему очень трогательное предисловие к книге», – сказала Наталья Белицер.

Следующая презентация книги пройдет 13 апреля в Геническе. В ней, кроме автора, должна принять участие заместитель главы Госслужбы Украины по делам Крыма и Севастополя Зарема Озенбаш.

Книга «Крымские татары как коренной народ» вышла при поддержке организации «Крымский дом» в «Национальном газетно-журнальном издательстве».