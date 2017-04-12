Крымчанин возглавил организацию ветеранов АТО в Геническом районе

В Херсонской области основали и зарегистрировали общественную организацию «Ветераны Антитеррористической операции Генического района Херсонской области и АР Крым». Возглавил организацию участник боевых действий на востоке Украины, крымский журналист Михаил Новосельцев.

Об этом 12 апреля он рассказал Крым.Реалии.

«Генический район граничит с Крымом, здесь есть участники АТО, и крымчане, и крымчан тоже надо объединять в какую-то организацию», – отметил Новосельцев.

По его словам, несколько крымчан уже изъявили желание стать членами такого объединения. В планах ветеранов на ближайшее время – организационная работа.

В едином реестре гражданских объединений данная общественная организация значится как зарегистрированная.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».