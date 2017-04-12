Пять человек погибли в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником вблизи правительственных зданий в столице Афганистана, Кабуле, сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны.

Как заявил Наджаб Даниш 12 апреля, еще по меньшей мере 10 человек были ранены.

Взрыв произошел, когда тысячи чиновников выходили из офисов. По словам Даниша, пока неизвестно, имел ли нападающий кого-то за цель.

Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна из группировок.

Боевики, принадлежащие к разным группировкам, в частности «Талибану» и «Исламскому государству», принимали ответственность за предыдущие нападения в Кабуле.

«Исламское государство» заявило, что причастно к нападению 8 марта в Кабуле, в результате которого погибли около 50 человек.