Госсекретарь США назвал отсутствие прогресса в урегулировании в Украине препятствием к нормализации с Россией

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве и после того, как их обоих принял президент России Владимир Путин назвал отсутствие прогресса в урегулировании в Украине препятствием к нормализации отношений с Россией.

Как сказал он на пресс-конференции, стороны подтвердили важность минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса. Но, подчеркнул он, пока не будет достигнуто полного развития в их исполнении, это будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией.

По словам госсекретаря, в настоящее время отношения США и России находятся на низком уровне, а две ядерные державы не должны иметь таких отношений.

Он напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, вывод войск и вооружений, и повлиять на сепаратистов, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла полноценно сыграть свою роль в урегулировании.

Позже, отвечая на вопрос, Тиллерсон сказал, что во время переговоров вопрос санкций, введенных в отношении России из-за ее агрессии против Украины, не обсуждали.

В ходе переговоров стороны в первую очередь обсудили положение в Сирии, и, как сказал Тиллерсон, они вместе выступают за единую и стабильную Сирию, а также против терроризма, угрожающего обеим странам.

При этом госсекретарь США повторил позицию Вашингтона, что власть режима президента Сирии Башара аль-Асада подходит к концу, что переход власти в Сирии должен состояться упорядочено и что этот переход не предусматривает никакой роли Асада или членов его семьи в новой власти Сирии. По его словам, со временем становится все больше доказательств военных преступлений Асада, и в конце будет достигнут порог для предъявления ему обвинений в этом.

Тиллерсон отметил, что позиции США и России по инциденту с недавним применением химического оружия в Сирии расходятся. Он также выступил в защиту американского ракетного удара по базе правительственных ВВС Сирии, заявив, что этот удар обоснован фактами использования химического оружия именно правительственными силами Сирии.

Кроме того, стороны выразили согласие, что действия Северной Кореи представляют угрозу и что необходимо ядерное разоружение Корейского полуострова.

Рекс Тиллерсон назвал встречу продуктивной.

Госсекретарь США прилетел в Москву во вторник с итальянского города Лукки, где главы внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» обсуждали, в частности, пути воздействия на Россию с тем, чтобы изменить ее отношение к президенту Сирии. Тиллерсон заявил, что поддержка Дамаска не соответствует стратегическим интересам Москвы.

Накануне переговоров ожидали, что Тиллерсон должен попытаться убедить российскую сторону отказаться от поддержки режима Асада и что стороны должны говорить и о ситуации в Украине.

Перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с ним имел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко, и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.