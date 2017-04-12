Украинские журналисты разыграли крымских глав администраций Алушты и Судака

Украинские журналисты программы «Гроші» телеканала «1+1» разыграли российских глав администраций Алушты Галину Огневу и Судака – Владимира Серова. Как сообщает «1+1», журналисты решили узнать, «как быстро оккупанты в Крыму готовы снова «стать украинцами» ради возможности ездить в Европу без виз».

Журналист позвонил главам городов, представившись вице-премьером подконтрольного России правительства Крыма Дмитрием Полонским, и предложил им оформить биометрические загранпаспорта гражданина Украины для безвизовых поездок в страны ЕС.

«Владимир Николаевич, приветствую, Полонский Дмитрий Анатольевич звонит. Вы же слышали новости от наших бывших партнеров в Украине. Паспорта у них приняты, безвиз и биометрика сейчас. Это информация для внутреннего пользования. Мы для сотрудников наших делаем биометрические паспорта украинские, чтобы можно было выезжать за границу», – позвонил журналист Владимиру Серову.

Главы городов согласились предоставить списки своих сотрудников и добавили, что внутренние паспорта гражданина Украины они сдали после аннексии Крыма, но еще сохраняют украинские загранпаспорта старого образца.

Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля поддержал предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За проголосовал 521 европарламентарий, против были 75, 36 – воздержались.

После голосования в Европарламенте следующими шагами станут голосования в Комитете постоянных представителей (COREPER) и затем на Совете министров ЕС.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».