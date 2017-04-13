В Бахчисарае проходят обыски в домах мусульман

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики проводят обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон).

Об этом на Фейсбуке сообщает глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Журналист Шевкет Наматуллаев также опубликовал видео обысков.

«Утро крымских татар в Бахчисарае вновь началось с обысков. Вооруженные российские силовики ворвались в дома Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева, которые проживают в 6 и 7 микрорайонах. Соседям силовики цель своего, столь раннего, визита, не объясняют. Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто все же придет, могут задержать за неподчинение «законному» требованию полицая», – написал журналист.

Активист объединения «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев сообщил в Фейсбуке о машине Росгвардии возле дома обыскиваемого.

Пользователь Тимур Ибрагимов ведет трансляцию с места событий на своей странице в Фейсбуке.

​Комментариев российских силовых ведомств по поводу причин обысков пока нет.

Утром 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.