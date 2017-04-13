В Бахчисарае сообщают о стрельбе и арестах во время обысков

Во время обысков в Бахчисарае в доме мусульманина Сейдамета Мустафаева российские силовики начали бить и задерживать людей. Также слышалась стрельба. Об этом в Фейсбуке написал активист объединения «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев.

Крымчанка Мумине Салиева сообщила имена четверых задержанных, которые пришли поддержать обыскиваемых.

«Из числа пришедших поддержать на фоне искусственно созданных провокаций задержали Мустафу и Шевкета Абдураманова (сына и отца), Эскендера Меметова, Ремзи Зудиева», – написала Салиева.

Журналист Шевкет Наматуллаев сообщил о том, что одного крымского татарина силовики избили дубинками, после чего он потерял сознание.

На странице сообщества «Кримські Политв'язні Кремля» сказано, что избитым оказался фотограф Сейтумер Сейтумеров.

Официальных комментариев российских силовых ведомств по поводу обысков и задержаний пока нет.

Ранее сообщалось о том, что в Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики проводят обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон).

Утром 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.