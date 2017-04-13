Прокуратура АРК хочет наказывать ответственных за военные преступления в Крыму в «гибридных судах»

В прокуратуре АРК рассматривают альтернативные пути привлечения к ответственности за военные и другие тяжкие преступления, совершенные на территории аннексированного Крыма. В частности – обращение в международные «гибридные» суды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Одной из таких альтернатив являются гибридные суды – международные уголовные суды «третьего поколения». Гибридность здесь проявляется в сочетании международных и национальных элементов правосудия с целью обеспечения надлежащего функционирования системы уголовного судопроизводства в переходный период», – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что гибридные подходы к правосудию применяют, в частности, в Боснии и Герцеговине.

«Заимствование положительного зарубежного опыта в сфере международного уголовно судопроизводства позволит существенно повысить эффективность противодействия безнаказанности за нарушение конституционных прав наших граждан в Крыму и отстоять интересы Украины», – сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».