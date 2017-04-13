К делу «крымских диверсантов» ФСБ привлечет «лжесвидетелей» – брат задержанного

Российские силовики в аннексированном Крыму собираются привлечь к «делу крымских диверсантов» подставных свидетелей. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил Игорь Котелянец, брат арестованного ФСБ России «крымского диверсанта» Евгения Панова.

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«В Крыму задержан какой-то гражданин Украины, нам пришла от его родственников информация. Ему открыто говорят, мол, мы тебя хотим «приплести» к истории с Пановым. Если ты скажешь то, что от тебя требуется сказать, и станешь новым свидетелем, который легализует в информпространстве всю эту историю, то отделаешься небольшим наказанием. За что этого человека в Симферополе задержали и как его фамилия, я говорить не могу», – сказал Котелянец.

В начале марта подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следователя продлил на три месяца, до 7 июня 2017 года, срок содержания под стражей фигурантов «дела крымских диверсантов» Евгения Панова и Андрея Захтея. Захтей тоже пытался оспорить это решение, но не смог.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым. По мнению адвокатов, такой шаг российских силовиков связан с желанием усложнить процессуально защиту подозреваемых, так как сформировавшаяся группа адвокатов находится в Москве, а перевод подзащитных вызовет ряд усложнений.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.