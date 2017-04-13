МИД России назвал «провокацией» арест крымского вина в Италии

Министерство иностранных дел России считает арест крымского вина на выставке в Вероне «провокацией». Об этом 13 апреля заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сообщает «ТАСС».

«Видимо, задачей было бросить тень на успешный официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии, который проходил в этот день. Вызывает удивление, что итальянские власти, которые активно выступают за расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, не сумели противостоять этой антироссийской выходке», – заявила Захарова.

Данное решение итальянской стороны она назвала «юридически безосновательным».

«Сделанная для оправдания ссылка на соответствующий регламент Совета ЕС абсолютно безосновательна. Мы все проверили, этот документ, хотя и имеет антикрымскую направленность, не предусматривает запрет на некоммерческую выставочную продукцию, произведенную в Крыму», – добавила она.

Совместные действия дипломатического корпуса и украинских активистов помогли добиться того, что Россию вынудили убрать крымские вина со своих выставочных стендов на международной выставке Vinitaly в итальянской Вероне. Об этом Крым.Реалии 11 апреля сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.

До этого МИД Украины направил ноту итальянской стороне с целью не допускать экспозиции крымского вина.

Ранее управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий сообщил Крым.Реалии, что на винной выставке находится российский стенд, на котором «продвигают краденые вина с оккупированной территории». После чего он обратился в финансовую полицию города с целью прекратить выставку вина из Крыма на стенде России.

Российская сторона убрала со своего стенда крымское вино.

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.