«Благодатный огонь» через админграницу передадут в Крым

На административной границе с аннексированным Крымом в воскресенье, 16 апреля, состоится церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров. Об этом Крым.Реалии сообщил глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев.

«Через огонь мы передаем тепло наших сердец. Мы не имеем права допустить, чтобы люди чувствовали себя забытыми, поэтому священный огонь будет и в крымских церквях, с молитвой будет доходить с материковой части Украины до полуострова Крым», – сказал Александр Воробьев.

По его информации, накануне христианского праздника Пасхи глава облгосадминистрации Андрей Гордеев вместе со священнослужителями встретит «благодатный огонь» в Киеве, затем привезет на Херсонщину, чтобы передать в храмы Херсонской области, а также аннексированного Крыма.

Планируется, что в воскресенье утром священнослужители и представители местной власти объедут подразделения вооруженных сил Украины, пограничной, таможенной служб, которые располагаются вдоль админграницы с Крымом. После этого на пропускном пункте «Чонгар» совершат молитву и передадут крымчанам «благодатный огонь».

В прошлом году на админгранице также проводили церемонию передачи «благодатного огня» в Крым.

Пасха, Воскресение Христово – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра библейской истории и фундамента христианского учения. Праздник не имеет фиксированной даты, в 2017 году дата Пасхи, как православной, так и католической приходится на один день –16 апреля.

Согласно христианскому вероисповеданию, «благодатный огонь» – это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».