Украина будет требовать усиления давления на Россию из-за репрессий в Крыму – Беца

Министерство иностранных дел Украины будет обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму. Об этом 13 апреля в комментарии Крым.Реалии заявила спикер украинского МИДа Марьяна Беца.

Она отметила, что «систематические, масштбаные ущемления крымских татар и этнических украинцев говорят о том, что Россия продолжает использовать этих людей в своей политической игре и политических целях».

«Мы категорически осуждаем такие действия и будем обращаться ко всем нашим парнерам для того, чтобы усилить давление на Россию. Так как только консолидированным давлением и международной изоляцией можно достичь определенных результатов», – заявила Беца.

Она добавила, что та ситуация, которая сложилась в Крыму, «еще раз говорит о том, что Россия цинично и дерзко игнорирует все нормы Международного права, в частности последюю резолюцию Генеральной ассамблеи ООН. Эта резолюция обязала Российскую Федерацию как государство-оккупанта придерживаться норм Международного права и соблюдать права человека на оккупированном полуострове. Но Россия в очередной раз игнорирует люубые свои обязатательства».

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что на задержанных крымских мусульман составили админпротоколы, их везут в суд.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.