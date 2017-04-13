В Киеве наградят победителей конкурса имени крымского поэта Данила Кононенко

В Киеве в понедельник, 17 апреля, состоится церемония награждения победителей Всеукраинского литературного конкурса «Ми – діти твої, Україно!» имени крымского поэта Данила Кононенко.

Как сообщает организационный комитет конкурса, церемония награждения пройдет в Театре на Подоле (Андреевский спуск, 20-б) в 11:00.

В рамках мероприятия запланирована презентация книги воспоминаний о Даниле Кононенко «Цю землю я любив…», изданной в Симферополе и приуроченной к годовщине смерти писателя.

Данило Кононенко 10 лет был председателем жюри этого конкурса, два года назад его не стало, 1 января 2017 года ему исполнилось бы 75 лет.

Данило Кононенко – один из организаторов Общества украинского языка в Крыму, был первым его председателем. Он также один из основателей газеты «Кримська світлиця», возглавлял в ней отдел литературы и искусства. Был членом совета Национального союза писателей Украины, заместителем республиканского общества «Украина», членом правления Всекрымского общества «Просвита» Тараса Шевченка, Заслуженный деятель искусств АРК. Заслуженный журналист Украины.