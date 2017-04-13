В суде по «делу Чийгоза» допрашивают Ильми Умерова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в рамках уголовного дела в отношении Ахтема Чийгоза на заседании 13 апреля допрашивает замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как следует из показаний Умерова, накануне сессии 26 февраля 2014 года в крымском правительстве пытались предотвратить ее проведение. По данным Умерова, 25 февраля у него состоялась встреча с Ольгой Удовиной, тогда занимавшей должность управделами Совета министров АРК. Она попросила Умерова от имени на тот момент председателя Совмина АРК Анатолия Могилева обзвонить депутатов крымского парламента, на которых тот имел влияние, и попросить их не приходить на сессию. Свою просьбу она аргументировала тем, что на заседании будет рассматриваться вопрос о выходе Крыма из состава Украины. О том, что в повестку дня включён вопрос об отставке Могилёва, Удовина Умерову не сообщила. По его словам, он выполнил просьбу и обзвонил 10-12 депутатов, которые на следующий день в парламент не пришли.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.