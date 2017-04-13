Госпогранслужба Украины: обстановка на админгранице с Крымом остается напряженной

Ситуация на админгранице с аннексированным Крымом в преддверии пасхальных праздников остается напряженной. Об этом 13 апреля сообщил спикер украинского погранведомства Олег Слободян на пресс-конференции в Киеве.

«Сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями России. В апреле пограничные наряды зафиксировали полеты 12-ти вертолетов Ми-8 и использование аэростатов в 10-ти случаях. Только вчера, 12 апреля, зафиксированы полеты в четырех случаях и на двух направлениях в воздух поднимался аэростат типа «Рысь», – сообщил Слободян.

Он добавил, что Государственная пограничная служба Украины уделит особое внимание функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом в период праздников.

«Особое внимание во время праздничных дней будет уделено функционированию контрольных пунктов выезда и въезда, расположенных на административной границе с временно оккупированным Крымом и на линии разграничения проведения АТО», – заявил Слободян.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».