Украина направила новые доказательства в Европейский суд по правам человека по иску против России в рамках дела о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом 13 апреля сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве.

«Могу сказать одно, что с теми доказательствами и теми объяснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и опровергать практически нет. Я сейчас не хочу давать какие-то сигналы до следующей среды, до вынесения промежуточного решения в Международном суде ООН. 19 числа будет решение по нашему ходатайству о принятии мер против России», – рассказал Петренко.

Министр добавил, что после решения Международного суда ООН ведомство предоставит информацию о следующих шагах и новых доказательствах, переданных по этому делу.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

Меджлис крымскотатарского народа 29 марта подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жалоба связана с запретом российскими властями деятельности Меджлиса и включением его в список экстремистских организаций.

Государственные институты Украины подали ряд исков против России в Европейский суд по правам человека: один – по фактам аннексии Крыма и событий, которые произошли позже на востоке Украины и касаются многочисленных нарушений прав человека. Второй – о незаконном вывозе детей-сирот из Луганской области (из оккупированного города Снежное) на территорию России. Еще одно производство по делам «Украина против России» Европейский суд по правам человека открыл по факту нарушения прав лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и его сына Хайсера Джемилева.