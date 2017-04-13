Украинские журналисты призвали НСЖУ помогать коллегам из Крыма и Донбасса

Группа украинских журналистов, в том числе преследуемый в аннексированном Крыму Николай Семена, обратились в Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в преддверии очередного съезда организации, назначенного на 20-21 апреля. В документе, копией которого располагают Крым.Реалии, речь идет о том, что приоритетом НСЖУ должна оставаться защита прав журналистов, в частности, помощь коллегам из аннексированного Крыма и Донбасса.

«Задача НСЖУ – использовать все доступные рычаги влияния для помощи коллегам: обращение в международные организации, постоянный контакт с властными и силовыми структурами Украины, обеспечение квалифицированной юридической помощи, финансовая и материальная поддержка пострадавших журналистов и их семей, активное информационное обеспечение всех этих мероприятий», – сказано в обращении.

По мнению авторов документа, НСЖУ стоит сфокусироваться также на помощи коллегам, которые были вынуждены уехать из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

«Помочь им остаться в профессии, начав новую журналистскую жизнь на мирной территории – задача, которой стоит уделить самое пристальное внимание Союза. То, что удалось реализовать в этом направлении совместными усилиями актива НСЖУ, должно быть закреплено и продолжено», – подчеркнули журналисты.

Авторы письма также поддержали кандидатуру Сергея Томиленко на предстоящих выборах на должность председателя НСЖУ.

Кроме Николая Семены, обращение подписали 14 журналистов. Среди них – Владимир Сущенко, отец заключенного в Москве Романа Сущенко, а также Роман Черемский, который провел 132 дня в плену группировки «ЛНР».

Ранее в Национальном союзе журналистов Украины заявили, что для организации принципиально важно оказание поддержки коллегам, которых преследуют российские власти.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.