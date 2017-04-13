Радио Крым.Реалии. «Великий крымский фаервол». Как Россия планирует контролировать интернет?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают инициативу российских властей Крыма фильтровать интернет-трафик. Возможно ли создать систему для фильтрации интернет-трафика, как этого хотят в России и в аннексированном Крыму? Сколько может стоить такая система? Какие риски она несет для гражданского общества?

Гости эфира – президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский, глава юридической практики проекта «РосКомСвобода», руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян и специалист по кибербезопасности Николай Костынян. Ведущий – Александр Голубов.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.