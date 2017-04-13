Крымчане чаще всего отдыхают в Турции и в соседней России – туроператор

Директор крымского турагентства «Тур Этно» Марина Богданова заявляет, что жители оккупированного Крыма чаще всего ездят отдыхать в Турцию и Россию. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба агентства.

По словам Богдановой, география путешествий жителей полуострова «очень широка»: Турция, Доминикана,Таиланд, Россия, Африка и многие другие направления.

Она добавила, что процент путешествий в Европу невысок из-за неудобств с получением виз.

6 апреля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим. По сообщениям корреспондента Радіо Свобода, послы ЕС должны рассмотреть этот вопрос 26 апреля.

В ЕС ранее заявляли, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.