Чубаров: Для борьбы с насилием в Крыму нужно усиливать санкции против России

Для того, чтобы снизить уровень насилия в Крыму, необходимо усиливать санкции против России. Об этом 13 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Это будет длиться до тех пор, пока не будут найдены эффективные механизмы международного давления на Россию. Все то, что сейчас делается против России за ее действия в оккупированном Крыму, является недостаточным для того, чтобы снизить уровень насилия над людьми. Сейчас нужно углублять и усиливать санкции», – отметил Чубаров.

По его мнению, «те призывы, декларации и резолюции, которые есть, нужно продолжать делать и фиксировать, нужно дальше судиться в Международном суде ООН».

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что на задержанных крымских мусульман составили админпротоколы, их везут в суд.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями». В украинском МИДе заявили, что из-за участившихся обысков в Крыму намерены обратиться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».