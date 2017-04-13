На майские праздники Ялту будут патрулировать дополнительные силы полиции и казаки – МВД Крыма

На майские праздники в Ялту прибудут дополнительные силы полиции и формирования казаков для патрулирования города. Об этом сообщает пресс-офицер управления МВД России по Ялте Наталья Дергачева.

«Как сказал наш министр, с 1 мая в Ялту прибудут дополнительные силы. Что поможет нам более качественно осуществлять охрану общественного порядка. И большое спасибо казакам – они очень нам помогают», – отметила она.

Накануне подконтрольная Кремлю главный архитектор Крыма Анна Царева приехала с рабочим визитом в Ялту. Целью поездки стала инспекция в рамках предварительной концепции развития непрерывной набережной Ялты. В первую очередь Царева проинспектировала Приморский парк и Приморский пляж Ялты.

Ранее сообщалось, что власти Ялты во время совещания антитеррористической комиссии и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения высказали намерение усилить безопасность в городе во время курортного сезона.

В Крыму с 29 апреля по 2 мая запланированы культурно-массовые, познавательные и спортивные мероприятия для туристов. В рамках подготовки к туристическому сезону запущен промо-сайт «Майскиевкрыму», на котором опубликована праздничная программа, а также информация о турах и развлекательных программах крымских отелей.