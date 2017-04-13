Киев пригрозил России иском из-за возможного запрета рыбпромысла возле Крыма

Украина может подать международный иск против России, если Москва будет препятствовать работе украинских рыбаков в территориальных водах страны около аннексированного Крыма. Об этом 13 апреля на брифинге заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Касательно того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыбной ловлей, то я думаю, что это еще один... из тех случаев, который может превратиться в очередной иск против Российской Федерации», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр добавила, что такой иск будет «абсолютно обоснованным».

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму 6 апреля сообщили о задержании «за нарушение государственной границы» украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона». По информации российской стороны, капитана сейнера привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

Следственный отдел Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».