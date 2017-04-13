В Москве депутат Национального Совета Австрии нижней палаты парламента от ультраправой «Партии Свободы» Дагмар Белакович-Еневайн публично поддержала аннексию Крыма Россией. Об этом 13 апреля сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Фейсбуке.

«Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами на свое усмотрение. И если она публично обозначает нелегитимный аншлюс Крыма 2014 года как «возвращение домой», видимо, у нее есть причины, чтобы делать такую услугу Российской Федерации и наносить такое оскорбление Украине», – написал Щерба.

​Посол добавил, что аннексия Крыма признана незаконной как на уровне ООН, так и на уровне ЕС.

«Ни политически, ни юридически невозможно смириться с таким изменением европейских границ или принять их де-факто. С точки зрения международного права, Крым находится под оккупацией Российской Федерации – это не обсуждается», – резюмировал он.

В связи с запланированным на апрель проведением Международного экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства. Об этом говорится на сайте прокуратуры автономии.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».