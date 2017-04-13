Прокуратура АРК открыла производство из-за обысков и задержаний в Бахчисарае

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает об открытии уголовного производства из-за обысков и задержаний, которые прошли утром в Бахчисарае.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, производства открыли по статьям «незаконное лишение свободы или похищение человека» и «нарушение неприкосновенности жилища» Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура Крыма осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по проведению незаконных обысков в домах жителей Бахчисарая и незаконного задержания шести человек.

В аннексированном Крыму Бахчисарайский районный суд арестовал и оштрафовал задержанных мусульман после утренних обысков в домах крымских татар.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что на задержанных крымских мусульман составили админпротоколы, их отвезли в суд.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».