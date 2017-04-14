В аннексированном Крыму Бахчисарайский районный суд вынес решения в отношении двух крымских татар, у которых накануне, 13 апреля, прошли обыски. Об этом в Фейсбуке написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

По его информации, Сейдамету Мустафаеву присудили 12 суток ареста, Мидату Муждабаеву – 3 суток ареста.

Он также сообщил о еще одном суде над Сейдаметом Мустафаевым, назначенным на 14 апреля.

«Сегодня в 9.00 в Бахчисарайском районном суде состоится судебное заседание по обвинению в участии Сейдамета Мустафаева якобы в митинге, проходившем при обыске 26 января у Сейрана Салиева, судья Кошелев. Адвокаты намерены обжаловать данные решения», – добавил Смедляев.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов. Сообщалось о задержании восьмерых крымских татар.

Позже Бахчисарайский районный суд вынес решение в отношении некоторых задержанных мусульман после утренних обысков в домах крымских татар: им присудили штрафы и аресты.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за обысков и задержаний в Бахчисарае.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

