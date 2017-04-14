Самойлова «расстроилась» из-за того, что ее не пускают в Украину

Певица Юлия Самойлова, которую выдвинули на участие в «Евровидении-2017» от России, «расстроилась» из-за того, что ее не пустят в Украину для участия в международном песенном конкурсе. Об этом 14 апреля сообщает «РИА Крым».

«Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», – сказала Самойлова.

По словам певицы, она не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что «Евровидение» еще будет в ее жизни.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Соответствующее заявление опубликовано на сайте музыкального конкурса.

Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году.

Причиной такого решения стало письмо от Европейского вещательного союза, который «не смог урегулировать вопрос об участии в «Евровидении-2017» участницы от России Юлии Самойловой».

Их также не устраивает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника.

Ранее Европейский вещательный союз сообщал, что работает над тем, чтобы все 43 участника «Евровидения-2017» смогли выступить на конкурсе в Киеве.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» обнародовали заявление, в котором выразили разочарование решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Вместе с тем, в оргкомитете конкурса указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

В пресс-службе «Первого канала» заявили, что Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» 2018 года.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.