К украинцу Панову в СИЗО подселили больного туберкулезом – родственники

К задержанному в Крыму украинцу Евгению Панову в СИЗО подселили больного туберкулезом. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал брат задержанного Игорь Котелянец.

«Подселили к Жене человека, больного туберкулезом», – написал Котелянец.

В комментарии Крым.Реалии Котелянец заявил, что адвокаты Панова готовятся подавать запросы и жалобы в адрес СИЗО, чтобы выяснить подробности инцидента.

«Плюс Валерия Лутковская отправила на уполномоченного по правам человека в России запрос в связи с этой ситуацией. Запросы связаны с тем, что есть информация о том, что человек, который болен туберкулезом, был помещен к здоровым людям. Мы хотим, чтобы они (руководство СИЗО – КР) прояснили ситуацию – что это за человек и почему его поместили в камеру с Женей», – отметил Котелянец.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым. По мнению адвокатов, такой шаг российских силовиков связан с желанием усложнить процессуально защиту подозреваемых, так как сформировавшаяся группа адвокатов находится в Москве, а перевод подзащитных вызовет ряд усложнений.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.