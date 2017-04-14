Суд в Крыму признал законным арест крымского сторонника Навального

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил требования, изложенные в апелляционной жалобе крымского сторонника российского оппозиционера Алексее Навального Дмитрия Кисиева, и оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Как сообщил Кисиев корреспонденту Крым.Реалии, суд полностью проигнорировал доводы защиты.

«Мы были хорошо готовы к процессу, выстроили линию защиты, но суд проигнорировал все наши доводы и решил оставить решение районного суда без изменений. Мы прошли все формальные инстанции и теперь намерены обращаться в ЕСПЧ. После получения на руки решения суда, я обращусь в Фонд борьбы с коррупцией, где мне помогут написать жалобу в Европейский суд», – заявил Кисиев.

Адвокат активиста Алексей Ладин сказал, что судья в общей сложности отклонила пять ходатайств защиты: «Мы с начала заседания подали ходатайства об аудио- и видеофиксации процесса, о вызове для допроса полицейских, задерживавших Кисиева, о вызове на заседание прокурора для присутствия стороны обвинения, а также о признании рапортов сотрудников полиции ненадлежащим доказательством. Все четыре ходатайства судья отклонила, после чего, следуя логике, я заявил пятое – об отводе суду. Разумеется, и его не удовлетворили. Нам позволили лишь ознакомиться с протоколом заседания суда первой инстанции, выслушали объяснение самого Кисиева и все. Дальше – приговор: оставить решение без изменений»,– рассказал Ладин.

Он добавил, что полностью поддерживает намерения Кисиева идти в ЕСПЧ и, при необходимости, поможет ему учесть все нюансы европейского делопроизводства.

«Мы с ним в любом случае будем постоянно контролировать процессуальное движение жалобы и где-то года через три – четыре добьемся правосудия», – подытожил адвокат.

Координатора общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрия Кисиева задержали 26 марта 2017 года в день массовых антикоррупционных протестов в России. Кисиев намеревался провести в центре Симферополя одиночный пикет.

Районный суд Симферополя признал активиста виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 КоАП России и приговорил активиста к 10 суткам административного ареста. 5-го апреля Дмитрий Кисиев вышел на свободу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».