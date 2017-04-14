В Керчи 9 мая проедут «Грады» и «С-300»

В Керчи 9 мая пройдет военный парад, «посвященный Победе в Великой Отечественной войне», с демонстрацией зенитных комплексов «С-300» и системой залпового огня «Град». Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны соседней России.

Как сообщает ведомство, в составе двух парадных батальонов и шести парадных рот в центре Керчи пройдут более 900 военнослужащих из различных видов российских войск.

«В механизированной колонне парада будет задействовано 20 единиц техники, среди которой бронетранспортеры БТР-80, боевые машины зенитного ракетного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа, в том числе пусковые установки комплексов «С-300», а также самоходные установки залпового огня «Град», бронеавтомашины «Рысь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что принимать парад будет заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.