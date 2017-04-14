Власти Крыма назвали ситуацию с портами «катастрофической»

На заседании подконтрольного Кремлю парламента аннексированного Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу заявили о парализации крымских портов из-за нехватки кадров и назвали ситуацию «катастрофической». Об этом 14 апреля во время заседания заявил российский председатель комитета Петр Запорожец, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если проанализировать, что творится в крымских портах – ситуация катастрофическая. В Феодосийском порту до 2016 года работало более 1 300 человек, сегодня осталось только 400. В Евпатории работало 600-700 человек, в настоящее время только 136, порт парализован. Кроме Ялтинского порта никакого нет оживления», – считает Запорожец.

Председатель добавил, что со сложившийся ситуацией с портами должна разобраться российская прокуратура.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».