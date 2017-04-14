В Киеве 13 апреля состоялось открытие «Дома Свободной России» – организации, в которую вошли представители российской диаспоры в Украине, а также украинские общественники и журналисты. Учредители, в частности, рассчитывают что организация станет платформой для открытого диалога об аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

«Дом Свободной России» в Киеве – это альтернативное посольство российского гражданского общества в Украине. Дом – это открытая платформа для диалога и исследований о современной России и ее влиянии на международное сообщество, о российско-украинских отношениях, о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма. Дом – это безопасное пространство для эмигрантов и беженцев из России в Украине, точка сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе, ретранслятор ценностей свободного мира в Россию», – заявил директор проекта Григорий Фролов.

Ожидается, что вскоре в Дом переедут гуманитарный инфо-проект Emigrussia.org, а также проект «Слова свободы», содействующий отправке писем политзаключенным в России.

В Общественный совет Дома вошли жуналист Евгений Киселев, руководитель КрымSOS, крымчанка Тамила Ташева, журналист Hromadske.ua Екатерина Сергацкова, политический аналитик Андрей Круглашов, руководитель Международной Хельсинкской Ассоциации Даниил Мещеряков, главный редактор The Odessa Review Владислав Давидзон и другие.