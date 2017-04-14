НОТУ: Россия хочет создать негативную информационную атмосферу вокруг «Евровидения»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) как вещатель-организатор конкурса «Евровидение-2017» заявляет, что в сотрудничестве с Европейским союзом вещания (EBU) продолжает подготовку мероприятия, а позицию России в выборе участницы расценивает как желание создать негативную информационную атмосферу вокруг конкурса.

«Отказ Первого канала (Россия) от трансляции «Евровидения» доказывает, что несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса», – говорится в заявлении НОТУ от 14 апреля.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины также напомнила, что официально сообщила EBU о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины участнице от России Юлии Самойловой.

«Уважая желание ЕВС обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух «Евровидения», украинская сторона неоднократно предлагала России направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным», – добавили в НСТУ.

Накануне в Европейском союзе вещания «решительно осудили» решение Украины запретить въезд российской участнице конкурса популярной песни «Евровидение» в Киеве после того, как в Москве заявили об отказе транслировать нынешний конкурс на территории России. Российский телевизионный «Первый канал», который должен был в этом году транслировать конкурс, заявил, что отказывается от трансляции из-за ситуации вокруг российской конкурсантки, которой запрещен въезд в Украину из-за нарушения украинских законов.

Россия определила своим представителем на «Евровидении», которое в этом году состоится в Киеве, Юлию Самойлову, которая выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 года, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украина в этом году на «Евровидении» будет представлять группа А. Тorvald с песней Time.