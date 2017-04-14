Аксенов поблагодарил «Беркут» за аннексию Крыма

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ОМОН «Беркут» за содействие в аннексии Россией Крыма. Об этом Аксенов заявил во время поздравительной речи, приуроченной к 25-летию со дня образования «Беркута».

«Дата, которую мы сегодня отмечаем, важна для всех россиян. Во время событий, которые привели к Крымской весне, вы находились в Киеве, где с честью и достоинством выполняли свой долг. Самое плохое – это то, что в тот период мы потеряли ваших сотрудников. Вечная им память!», – цитирует Аксенова пресс-служба российского правительства Крыма.

«Беркут» – бывшие подразделения милиции специального назначения при территориальных управлениях МВД Украины, расформированные после Революции достоинства в 2014 году.

Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Бывшим «беркутовцам» инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

Во время событий Революции достоинства Министерство внутренних дел Украины мотивировало задержания «Беркутом» активистов «Автомайдана» их хулиганскими действиями, в том числе и в отношении правоохранителей. Задержанных тогда даже судили, но со сменой власти после Революции достоинства судебные процессы против «автомайдановцев» прекратились.

По данным Генпрокуратуры, всего во время «Евромайдана» пострадали 2,5 тысяч человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

По данным Министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».