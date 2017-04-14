Прокуратура Крыма заставила убрать рекламу из сайтов крымских «министерств»

Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма заставила убрать рекламу из сайтов российских министерств полуострова. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в российской прокуратуре, ими были выявлены нарушения российского закона о конкуренции в виде размещения на официальных сайтах органов власти гиперссылок на интернет-ресурсы отдельных субъектов хозяйствования.

«Рекламные баннеры субъектов предпринимательской деятельности в 2016 году наличествовали на официальных станицах в Интернете министерств курортов и туризма, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, а также государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству. В результате принятых прокуратурой мер, с официальных сайтов органов власти удалены «преференциальные» гиперссылки», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что таким образом предприятиями предоставлялись преимущества, обеспечивающие им продвижение на рынке услуг.

Ранее специалист по кибербезопасности Николай Костинян сообщил, что все попытки фильтровать интернет-трафик в России и аннексированном Крыму можно обойти, и для этого существует множество способов.

Перед этим сообщалось, что ялтинцы смогут сообщить по электронной почте о рекламе наркотиков или фактах их реализации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».