Радио Крым.Реалии. А после Крыма был Донбасс. Три года войны на востоке Украины

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают войну на Донбассе. Как меняется Украина после трех лет со дня объявления антитеррористической операции на востоке страны? Сколько еще продлится конфликт и чем он может закончиться?

Гость эфира – волонтер, руководитель благотворительного фонда помощи армии «Вернись живым» Виталий Дейнега. Ведущий – Виталий Портников.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.