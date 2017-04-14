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Новости

Аксенов предложил назначить ответственных за иностранные делегации на Ялтинском форуме

Сергей Аксенов

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов предложил закрепить ответственных за иностранные делегации на Международном экономическом форуме в Ялте. Об этом Аксенов заявил 14 апреля на заседании российского организационного комитета по подготовке к форуму, сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«Форум статусный, количество иностранных делегаций в этом году будет превышать прошлогоднее. В связи с этим необходимо уделить внимание всем без исключения процессам и закрепить должностных лиц за всеми делегациями», – отметил Аксенов.

Российские власти аннексированного Крыма анонсируют приезд на Международный экономический форум в Ялте, запланированный на апрель, участников из более чем 40 стран. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

При этом подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению форума, заявил, что власти Крыма предлагают большинству иностранных участников «самим определить уровень публичности участия в ЯМЭФ, и практически все высказались за открытую публичную позицию».

В связи с запланированным на апрель проведением Международного экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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