Обвиняемому в организации теракта в Новоалексеевке Херсонской области продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анна Чернявская.

По ее словам, это решение было принято в ходе судебного заседания 14 апреля в Геническе.

Чернявская также сообщила, что очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по факту организации террористического акта в поселке Новоалексеевка Херсонской области состоится 13 мая.

Как сообщалось, 14 апреля 2016 года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте. Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицирован как террористический акт.

Генический район Херсонской области находится вблизи админграницы с Крымом. После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».