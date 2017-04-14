Волонтер: «Группировки «ДНР» и «ЛНР» обречены умереть вместе с Россией»

Контролируемые Россией группировки «ЛДНР» – это «раковая опухоль, которая в конечном итоге умрет с носителем». Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал волонтер, руководитель благотворительного фонда помощи армии «Вернись живым» Виталий Дейнега.

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«Никаких моральных ценностей там нет, какой-то средний век. От какой-то нездоровой пропаганды чего-то похожего на религию до тотальной ненависти по национальному, социальному, религиозному и любому другому признаку. Это какая-то раковая опухоль, которая обречена, как и любая другая раковая опухоль, умереть с носителем. Носитель – это Россия», – сказал Дайнега.

Пророссийские сепаратисты захватили админздания в Донецке и здание СБУ в Луганске 6 апреля 2014 года, на следующий день была провозглашена так называемая «Донецкая народная республика», а спустя 3 недели – так называемая «Луганская народная республика». Самопровозглашенные власти назначили псевдореферендумы о самоопределении на 11 мая 2014 года.

Вооруженные боевики начали захватывать административные здания в других населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Уже 13 апреля 2014 года, на то время исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, объявил о начале в Украине Антитеррористической операции, которая не закончилась до сих пор.

Украинская власть заявляет, что группировки «ЛДНР» финансирует Россия. Она же поставляет оружие и отправляет своих военных на украинскую территорию. Российская сторона говорит о поддержке так называемых «молодых республик» и не признает участие в военных действиях своей армии.

За три года военных действий на востоке Украина потеряла более двух с половиной тысяч военных. Об этом 14 апреля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В Министерстве иностранных дел Украины в феврале подсчитали: за три года военного конфликта погибло более 9800 человек, около 23 тысяч раненых, почти 1 миллион 800 тысяч украинцев стали вынужденными переселенцами.