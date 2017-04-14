В Симеизе открыли памятную плиту героям Второй мировой войны

В аннексированном Крыму, в поселке Симеиз у подножия горы Кошка торжественно открыли памятную плиту героям-комсомольцам Лине Говыриной и Павлу Асаулюку. Плиту открыли на месте, где герои были расстреляны немецкими войсками. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщается, мероприятие было приурочено 73-й годовщине со Дня освобождения Ялты от фашистских захватчиков. На открытии памятной плиты присутствовали представители ветеранских организаций, школьники и казаки Симеиза, а также глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.

«Эта табличка должна остаться здесь навечно. Я очень прошу сохранить ее целой и невредимой. Очень важно, чтобы память об этих героях вы передали своим детям», – сказал школьникам Ростенко.

У мемориала отслужили молебен и присутствующие возложили к памятнику цветы.

Комсомольцы Лина Говырина и Павел Асаулюк были членами подполья Алупки во время Второй мировой войны. Они следили за передвижениями вражеских войск и передавали сведения партизанам, распространяли листовки. В марте 1942 года подпольщиков схватило гестапо и их расстреляли у подножия горы Кошка.

11 апреля, в День освобождения Керчи от фашистских захватчиков в город прибыл «Поезд победы». В составе «Поезда Победы» – шесть вагонов, в том числе, открытые платформы, на которых выставлена техника военных лет, а также вагон-теплушка с ретро-музеем внутри. В одном углу вагона-музея размещена карта крымской наступательной операции 1944 года, а также портреты Ленина и Сталина, в другом – продемонстрированы условия отправки солдат на фронт: деревянные нары и печка-буржуйка.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».