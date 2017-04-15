На «Крымской железной дороге» заявляют о готовности принимать 190 вагонов из России в сутки

На «Крымской железной дороге» сообщают о введении в эксплуатацию второй линии паромной переправы через Керченский пролив в аннексированный Крым из соседней России. На предприятии заявляют, что это позволит увеличить объемы перевозок грузов и сократить сроки их доставки. Об этом говорится на сайте «КЖД».

«Таким образом, суммарная перерабатывающая способность через Керченский пролив составляет 190 вагонов ежесуточно, и это далеко не является пределом возможностей Керченского транспортного узла», – сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что более двух десятков выпускников железнодорожных учебных заведений Тихорецка (Краснодарский край соседней России) и Ростова-на-Дону будут работать на «Крымской железной дороге».

26 марта 2014 года сообщалось о том, что подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».