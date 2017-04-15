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Новости

Власти Херсонщины: аэропорт «Херсон» – авиаальтернатива для крымчан

Аэропорт Симферополя, иллюстрационное фото

Международный аэропорт «Херсон» станет для жителей Крыма альтернативой аэропорту «Симферополь» после аннексии Россией полуострова. Об этом заявляют власти Херсонской области.

«В реконструкцию Международного аэропорта «Херсон» уже вложено 120 млн грн, и облгосадминистрация будет и в дальнейшем способствовать его развитию, потому что Херсонщина – территория будущего. Через наш аэропорт летают не только жители Крыма, но и Николаева, Запорожья и даже жители Кировоградской области», – заявил председатель Херсонской ОДА Андрей Гордеев по случаю открытия первого рейса МАУ Киев-Херсон Киев.

Пресс-служба Херсонской ОГА сообщает, что на данный момент аэропорт предлагает 10 раз в неделю рейсы Херсон – Стамбул – Херсон, осуществляемые авиакомпанией Turkish Airlines, и ежедневные рейсы Херсон – Киев – Херсон авиакомпании МАУ. Планируется открытие новых рейсов и привлечение новых авиакомпаний благодаря реализации Государственной целевой программы развития аэропортов в Украине до 2023 года.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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