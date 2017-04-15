Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд на заседании 14 апреля ограничил время ознакомления с материалами уголовного дела редактору алуштинского издания «Твоя Газета» Алексею Назимову. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Назимова Алексей Ладин.

«Сегодня 14.04.2017 года судья Алуштинского городского суда Ващенко С. С. удовлетворила ходатайство Следствия и ограничила время ознакомления Алексея Назимова с материалами уголовного дела по 20.04.2017 года, с учётом выходных дней. Почему? Потому что об этом ходатайствовал следственный комитет», – написал Ладин.

Адвокат уточнил, что в ходе судебного заседания было установлено, что Назимов ни разу не отказывался от ознакомления с материалами дела. Следователь подтвердил, что пребывая в изоляторе временного содержания, Назимов прерывал ознакомление только на обед и прогулки. Прокурор пытался обосновать законность ходатайства тем, что согласно графику, обвиняемый в один из дней знакомился с делом 50 минут. На вопрос защиты следователь подтвердил, что в тот день Назимова этапировали в СИЗО, и ознакомление было прервано не по его вине.

«Тем не менее суд сделал вывод, что следователь все правильно обосновал», – подытожил адвокат.

До этого Алексей Ладин завлял о затягивании следствием процесса ознакомления с делом редактора издания «Твоя Газета» Алексея Назимова.

Подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 апреля продлил еще на месяц срок содержания под стражей редактору Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).