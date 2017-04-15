В Екатерининском саду Симферополя 29 апреля состоится открытие туристического сезона «Екатерининская миля», посвященного 230-летию путешествия российской царицы Екатерины II в Крым. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

На этот день запланирован старт молодежного квеста, выставки мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства, выступления эстрадно-духового оркестра Центра эстрадного искусства, театрализованный пролог, посвященный приезду российской императрицы Екатерины II в Крым, а также концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Симферополя.

«Праздничные мероприятия пройдут в Музее истории города Симферополя, где все желающие смогут посетить тематическую экскурсию, посвященную 230-летию путешествия и Дню издания манифеста о вхождении Крыма в состав России. Кроме того, будут организованы автобусные и пешеходные экскурсии по исторической части города Симферополя, где все желающие смогут ознакомиться с историей и архитектурой крымской столицы», – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма заявляли, что туристический сезон 2017 года будет посвящен 230-летию путешествия Екатерины II на полуостров, он называется «Екатерининская миля».