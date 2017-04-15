В крымском управлении МЧС России накануне пасхальных праздников провели инструктажи со священнослужителями храмов и церквей полуострова, которым рекомендовали довести правила безопасности до прихожан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В свою очередь личный состав Федеральной противопожарной службы по республике Крым провел пожарно-тактические учения на объектах культового значения городов и районов республики, во время которых не только отработали навыки ликвидации ЧП с учетом специфики объектов, но также и изучили особенности зданий и строений. Это позволит эффективно и наиболее оперативно оказать помощь в случае пожара или другого происшествия», – заявил подконтрольный Кремлю министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Пасха, Воскресение Христово – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра библейской истории и фундамента христианского учения. Праздник не имеет фиксированной даты, в 2017 году дата Пасхи, как православной, так и католической приходится на один день –16 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».