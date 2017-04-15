В Киеве отметят день рождения крымскотатарского поэта Шакира Селима

В Киеве в субботу, 15 апреля, состоится литературный вечер, посвященный 75-й годовщине со дня рождения известного крымскотатарского поэта, переводчика, публициста Шакира Селима.

Как сообщают организаторы вечера, в рамках мероприятия запланирована презентация произведений автора, демонстрация фильма о жизни и литературной деятельности поэта, выступления молодых крымскотатарских писателей, историков, народных депутатов Украины, представителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Мероприятие состоится в Национальной парламентской библиотеке Украины с 14:00 по 16:00.

Организаторами выступают общественная организация «Кримська родина», Меджлис крымскотатарского народа при поддержке телеканала АТR.

Шакир Селим (1942 – 2008) – крымскотатарский поэт переводчик, публицист. Автор нескольких поэтических сборников, переводов классических произведений на крымскотатарский язык, в частности «Крымских сонетов» Адама Мицкевича, «Кавказского пленника» и «Маленьких трагедий» Александра Пушкина, «Катерины» Тараса Шевченко, «По праву памяти» Александра Твардовского, «В ночь лунного затмения» Мустая Карима, стихов Михаила Лермонтова. В Крымскотатарском драматическом театре был поставлен ряд спектаклей в его переводах,среди них – «Женитьба» Николая Гоголя, «Макбет» Уильяма Шекспира. Шакир Селим посвятил творческой деятельности 45 лет жизни.