В пасхальную ночь в крымских храмах будут дежурить более тысячи спасателей

В пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, на круглосуточное дежурство в храмах аннексированного Крыма выведут более тысячи спасателей. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного кремлю крымского управления МЧС России.

«В саму пасхальную ночь с 15 на 16 апреля во время проведения ночных праздничных служб будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников Государственного пожарного надзора, спасателей, членов добровольных пожарных дружин более чем в 600 храмах республики. Сотрудники пожарных частей и Управления надзорной деятельности переведены на усиленный режим несения службы. Всего к этой работе привлечены более 1000 спасателей», – сказано в сообщении.

В крымском управлении МЧС России накануне пасхальных праздников также провели инструктажи со священнослужителями храмов и церквей полуострова, которым рекомендовали довести правила безопасности до прихожан.

Пасха, Воскресение Христово – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра библейской истории и фундамента христианского учения. Праздник не имеет фиксированной даты, в 2017 году дата Пасхи, как православной, так и католической приходится на один день –16 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».