Российский оппозиционер: Кремль будет активно использовать тему Крыма на президентских выборах

Кремль во время предстоящих президентских выборов будет активно использовать тему Крыма, поскольку считает аннексию полуострова главным достижением Владимира Путина. Об этом российский оппозиционный политик, член политического комитета российской партии «Яблоко» Лев Шлосберг заявил в интервью на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», комментирую перенос даты выборов президента на дату аннексии Крыма.

«18 марта – дата подписания закона о принятии Крыма и Севастополя в состав России, и, очевидно, лучшего политического достижения Владимира Путина организаторы его президентской кампании не нашли, и она пройдет под лозунгом «За Крым, за Путина!» Это плохая идея. Во-первых, потому, что восторги по поводу расширения российской территории, мягко говоря, уменьшились, почти всем стало понятно, что такого рода действия и решения очень больно бьют по гражданам России. Россия после присоединения Крыма и Севастополя не приобрела ничего, кроме острой головной боли», – отметил политик.

При этом оппозиционер подчеркнул, что у Кремля нет никаких существенных достижений в социально-экономическом развитии страны, которые можно было бы представить избирателям за все годы правления Владимира Путина.

«Это показывает, что власть сама не понимает, что ей делать с народом, с нищетой, с ценами, с безработицей, с падением уровня жизни – она вообще не хочет об этом говорить. Вместо всего этого – кушайте Крым», – сказал Шлосберг.

Ранее сообщалось, что Россия готовится перенести дату президентских выборов 2018 года с 11 марта на 18 марта – день, когда в России отмечают годовщину аннексии Крыма. Государственная дума России 12 апреля одобрила изменение даты в первом из трех необходимых голосований по этому вопросу в нижней палате парламента.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».