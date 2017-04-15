В сафари-парке «Тайган» выпустили львов в открытую саванну

В парке львов «Тайган» в аннексированном Крыму 15 апреля состоялось открытие сезона-2017 и выпуск львов из зимних вольеров на просторы сафари. Об этом Крым.Реалии сообщил собственник сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

«Выпуск львов из зимних вольеров в саванну на просторы 22 гектар прошел нормально, журналисты даже остались немного разочарованы, так как больших драк не случилось. Но львы еще будут дня три-четыре выяснять отношения, так что бои все впереди. Думаю, что в этом году вожаком всех прайдов вновь станет лев по прозвищу Рыжик, который уже два сезона держит первенство среди пяти десятков львов сафари-парка. «Тайган» работает круглый год, но символичное открытие сезона мы всегда приурочиваем к выпуску львов из зимних вольеров», – рассказал Зубков.

По его информации на мероприятие в парк львов «Тайган» приехало около тысячи школьников.

«Огорчает, что прямо перед этим символичным открытием сезона местные власти перепахали землю рядом с парком львов «Тайган», и машины выстроились вдоль дороги на два километра. Люди вынуждены идти пешком, а ведь приехало много детей. Вот такое истинное и наглядное отношение крымской власти к развитию туризма в регионе», – отметил Зубков.

Ранее на выездном заседании подконтрольного Кремлю правительства Крыма в Белогорском районе Сергей Аксенов выразил недовольство деятельностью хозяина парка львов «Тайган» Олега Зубкова. По его мнению, цена на билеты в парк очень высокая, а пускать в парк бесплатно крымских детей Зубков отказывается.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорске – это самый большой в Европе питомник различных пород львов и других видов животных на территории 32 гектаров, основанный крымским бизнесменом Олегом Зубковым. На территории парка проживают более 70 львов. Всего в зоологических парках Зубкова содержатся три с половиной тысячи разных животных и птиц.